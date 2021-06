(Québec) Un homme a été victime d’une agression à l’arme blanche dans le quartier Maizerets de l’arrondissement La Cité-Limoilou, dimanche après-midi, à Québec. Un sexagénaire a été arrêté en lien avec cet évènement, a rapporté le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

La Presse Canadienne

L’agression est survenue aux alentours de 16 h 15. La victime âgée de la quarantaine présentait une blessure à la main, selon le SPVQ. L’homme a été transporté à l’hôpital où l’on ne craindrait pas pour sa vie.

Le suspect avait pris la fuite au moment de l’arrivée des policiers, mais il a été localisé à proximité des lieux de l’agression, un peu après 16 h 30. L’homme âgé de la soixantaine se cachait dans le tambour arrière (un édicule) d’un immeuble de l’avenue Bardy.

Le SPVQ croit que la victime et son agresseur se connaîtraient. En plus des enquêteurs, l’Unité de l’identité judiciaire a été appelée en plus pour faire la lumière sur les circonstances de l’évènement.