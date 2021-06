Les enquêteurs du SPVM sont à la recherche d’un homme à la peau basanée âgé d’environ 25 ans. Il mesure près de 1,75 m (5 pi 9 po) et pèse environ 82 kg (180 lb).

La police de Montréal recherche activement un homme de 25 ans qui serait lié à une tentative de meurtre survenue l’été dernier dans le Vieux-Montréal, au mois d’août, lorsqu’une victime avait été atteinte par balle près d’un hôtel.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Il faut remonter au 8 août dernier pour bien comprendre cette affaire. Ce jour-là, vers 4 h 30, un appel avait été logé au 911 pour une personne atteinte « par un projectile d’arme à feu » à l’angle des rues de la Commune Est et Saint-Gabriel.

La victime, un homme de 18 ans, avait alors été retrouvée à l’intérieur de sa chambre d’hôtel, où il s’était réfugié après avoir demandé de l’aide. C’est un bon samaritain non identifié qui lui était alors venu en aide, et qui avait du même coup prévenu la police.

Si à l’époque, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ne détenait aucune information sur un potentiel suspect – la victime n’avait d’ailleurs pas offert sa collaboration et aucune autre personne n’avait été témoin –, des images d’une caméra de surveillance ont récemment « permis de déterminer qu’un conflit entre la victime et au moins un suspect serait à l’origine de la tentative de meurtre ».

Dans un communiqué publié vendredi, les enquêteurs du corps policier disent ainsi être à la recherche « d’un homme à la peau basanée âgé d’environ 25 ans ». Il mesure près de 1,75 m (5 pi 9 po) et pèse environ 82 kg (180 lb).

Au moment des évènements, le suspect « portait une barbe foncée et une longue chaîne en or », ont aussi indiqué les autorités, en précisant qu’il était vêtu d’un chandail noir, d’une veste noire à manches longues et capuchon ainsi que de pantalons noirs.

Peu après les évènements de l’été dernier, la police avait indiqué que la victime devra subir une chirurgie. Sa vie n’était toutefois pas en danger à aucun stade de l’intervention policière, qui avait par ailleurs nécessité qu’un périmètre de sécurité soit érigé dans le secteur.

Toute personne détenant une information pertinente dans ce dossier est invitée à contacter le 514-280-0399, ou encore le centre Info-Crime Montréal pour un traitement anonyme, au 514-393-1133. Un formulaire de signalement peut aussi être remplis en ligne, au infocrimemontreal.ca

Avec La Presse Canadienne