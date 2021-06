Patrick Émond, exploitant d’un gym « clandestin » de Saint-Hubert qui a récemment été incarcéré parce qu’il a refusé de se conformer aux ordres de la Santé publique, est attaqué en justice pour 22 400 $. Le propriétaire de l’immeuble où il a installé ses appareils de musculation veut l’évincer « de manière urgente et immédiate ».

Tristan Péloquin

La Presse

M. Émond, un « négationniste de la COVID-19 », fait passer « ses croyances avant la santé et le bien-être des autres locataires », déplore la société Portefeuille de placements industriels Fortier limitée, qui possède l’immeuble situé sur le boulevard Kimber.

« [Il] a le droit de croire ce qu’il veut relativement à la COVID-19, mais [il] n’a pas le droit par ses agissements de mettre en péril la santé et le bien-être de ceux qui croient que la COVID-19 existe », lit-on dans les documents de cour déposés lundi. « Ses croyances ne peuvent jamais l’emporter sur les droits des autres citoyens à leur vie et à la sécurité de leur personne. »

M. Émond avait initialement loué le local pour en faire un atelier de fer forgé et de soudure générale.

Mais en avril, défiant ouvertement le gouvernement, il y a installé une trentaine d’appareils de musculation, sans la moindre ventilation. Les personnes qui s’y entraînaient ne portaient pas de couvre-visage et ne désinfectaient pas l’équipement.

La Direction de santé publique (DSP) lui a ordonné de cesser les activités et de fermer les lieux, mais il a continué malgré tout. La DSP s’est alors adressée au tribunal pour lui ordonner de le faire. M. Émond a refusé, au moment de témoigner, « de déclarer sous serment qu’il dirait la vérité ».

Un cadenas installé, puis « cassé » par M. Émond

Sur ordre de la Cour, les policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ont scellé et verrouillé la porte du gym clandestin avec un cadenas, mais M. Émond a « cassé les mécanismes de verrouillage » et invité sur Facebook ses abonnés à venir s’y entraîner. Il a alors été arrêté une première fois pour entrave au travail des policiers, puis relâché avec promesse de comparaître.

Des dizaines de personnes ont répondu à l’appel, le 24 mai, hurlant leur colère contre les policiers. Dans la foule, plusieurs personnes portaient des chandails avec les mots « Fuck Legault », vendus par l’organisation d’opposition aux mesures sanitaires qui se fait appeler les Farfadaas, dirigée par le militant Steeve « L’artiss » Charland, une figure de proue du mouvement antimasque. Plusieurs de ses membres ont tenté de faire des manifestations d’appui au plaideur quérulent Mario Roy, présentement incarcéré en attente de son procès pour harcèlement criminel visant une avocate du Barreau du Québec, lors de son procès pour quatre outrages au tribunal au palais de justice de Montréal.

Lors de l’incident devant le gym clandestin, la situation « est devenue chaotique et a dégénéré », au point où les policiers de l’escouade antiémeute ont été dépêchés sur place, indique une déclaration sous serment du lieutenant-détective du SPAL André Lavigne.

M. Émond a alors été arrêté pour la deuxième fois, et accusé de méfait et d’entrave aux policiers. Il a été incarcéré au centre de détention de Rivière-des-Prairies du 24 au 31 mai.

Le propriétaire de l’immeuble lui réclame 2000 $ de loyer non payé, 400 $ d’intérêts au taux de 24 %, et 20 000 $ de frais judiciaires et extrajudiciaires. Il demande également à la Cour supérieure le droit de démanteler les installations et d’ordonner au SPAL et à la DSP de l’assister pour exécuter l’ordonnance.

Avec Louis-Samuel Perron, La Presse