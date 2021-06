(Ottawa) La police d’Ottawa annonce avoir officiellement procédé à l’arrestation d’une femme de 70 ans qui sera accusée de l’enlèvement d’une fillette de 11 mois.

La Presse Canadienne

L’affaire avait entraîné le déclenchement d’une alerte Amber, dans la nuit de vendredi. Heureusement, l’enfant avait été retrouvée saine et sauve dans la matinée.

Selon les enquêteurs, la suspecte ne connaissait pas la mère ni l’enfant.

La mère qui était en visite depuis le Nunavut a rapporté l’enlèvement aux autorités vers 11 h 15, jeudi soir, et les policiers ont retrouvé la petite à l’intérieur d’un appartement autour de 8 h 30 vendredi.

Dans un bref communiqué publié en fin d’après-midi, le Service de police d’Ottawa confirme que la femme de 70 ans a été arrêtée par l’Unité des agressions sexuelles et de la violence faite aux enfants. Elle devrait faire face à des accusations « d’enlèvement, de défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, d’entrave au travail d’un agent de la paix et de voies de fait graves ».

La prévenue devait comparaître devant le tribunal plus tard au cours de la journée. C’est pour cette raison que son identité n’a pas encore été dévoilée.

D’après le fil des évènements, les policiers ont lancé une vaste opération de recherche dans l’ouest d’Ottawa, jeudi soir. Tôt vendredi matin, un agent a retrouvé un témoin potentiel que les enquêteurs recherchaient. Cela les a amenés à fouiller un appartement à proximité.

« Quand les policiers sont arrivés au logement, ils ont entendu un bébé pleurer à l’intérieur », ont rapporté les autorités. Les agents ont ainsi retrouvé la fillette autochtone dans l’appartement.

« La découverte de cette petite fille saine et sauve était le dénouement pour lequel on travaillait et on est tous reconnaissants de cette heureuse conclusion », a commenté le chef Peter Sloly.