La Sûreté du Québec sollicite l’aide de la population afin de localiser une adolescente originaire de la région de Prévost, dans les Laurentides. Elle n’a pas été vue depuis lundi.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Summer Hannaburg, âgée de 17 ans, a été aperçue pour la dernière fois le 24 mai dernier à Montréal et se déplacerait à pied, a indiqué le corps policier dans un bref communiqué diffusé vendredi.

D’après les autorités, les proches de l’adolescente « ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité » présentement.

Mesurant 1,74 m (5 pi 7 po) et pesant 54 kg (120 lb), Summer Hannaburg a les cheveux noirs et les yeux gris, a par ailleurs précisé la Sûreté du Québec.

Toute personne qui apercevrait l’adolescente est invitée à contacter le 911 le plus rapidement possible. Pour un traitement confidentiel et anonyme d’informations pouvant permettre de la retrouver, il est aussi possible de joindre la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.