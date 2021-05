La Sûreté du Québec (SQ) sollicite l’aide du public pour retrouver Caitlen Sandara Fontaine-Rich, une adolescente de 17 ans de Sept-Îles qui manque à l’appel.

Léa Carrier

La Presse

Caitlen Sandara Fontaine-Rich a été vue pour la dernière fois le 18 mai, vers 18 h 30, à Sept-Îles. Selon la SQ, elle se déplacerait à pied. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

L’adolescente mesure 1 m 60 (5 pi 3 po) et pèse 76 kg (167 lb). Elle a les yeux bruns et les cheveux noirs avec des reflets bleutés. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau coupe-vent bleu et blanc et un jeans noir.

Toute personne qui apercevrait Caitlen Sandara Fontaine-Rich est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver Caitlen Sandara Fontaine-Rich peut être communiquée de façon confidentielle au 1 800 659-4264.