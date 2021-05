Les proches d’un homme de 32 ans, qui se serait noyé dans les eaux de la rivière Richelieu, se sont rassemblés mardi après-midi sur la berge, les coudes serrés, dans l’espoir de le retrouver.

Léa Carrier

La Presse

L’émotion était palpable, mardi après-midi, sur la berge du Richelieu, aux limites de Mont-Saint-Hilaire et de Saint-Marc-sur-Richelieu. Une vingtaine de personnes assistaient à la recherche de leur proche disparu, un père de trois enfants, qui a sombré dans le courant de la rivière, lundi soir.

Par respect pour sa famille, son identité ne sera pas dévoilée.

PHOTO PATRICK SANFACON, LA PRESSE Une vingtaine de personnes ont assisté à la recherche de leur proche disparu.

L’incident s’est produit peu après 19 h, lundi, sur un ponton qui naviguait la rivière. Selon les premières informations de la Régie de police Richelieu–Saint-Laurent, une dizaine de personnes se trouvaient sur l’embarcation, possiblement pour y faire la fête, lorsque l’une d’entre elles serait tombée accidentellement. L’homme, qui ne portait pas de veste de flottaison, n’aurait pas été en mesure de remonter sur le ponton.

Les recherches de la Régie et de la Sûreté du Québec (SQ), jusque-là non concluantes, ont repris mardi matin. Des pompiers ont également passé les berges au peigne fin. Du quai, les amis et les proches de la personne ont veillé l’opération.

Les recherches doivent se poursuivre jusqu’à tard en soirée. « Si la personne n’est pas retrouvée, les plongeurs vont réévaluer leur plan », a indiqué le sergent Jean-Luc Tremblay, porte-parole de la SQ.