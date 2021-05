(Longueuil) Un homme de 49 ans a été arrêté, lundi après-midi, à Longueuil, pour avoir organisé un rassemblement dans ce qui est décrit comme un « gym clandestin ». Une soixantaine de personnes avaient répondu à son invitation.

La Presse Canadienne

Selon ce que rapporte le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), des policiers ont interrompu le rassemblement d’une soixantaine de personnes vers 12 h 30 dans l’arrondissement de Saint-Hubert.

D’après les informations transmises par la porte-parole du SPAL, l’agente Mélanie Mercille, les policiers avaient barricadé le gymnase clandestin situé sur le boulevard Kimber la semaine dernière.

Malgré cela, le suspect âgé de 49 ans aurait décidé de retirer les barrières pour pénétrer dans le bâtiment.

« Nous avons donc procédé à l’arrestation de l’individu pour entrave et méfait », a expliqué Mme Mercille en ajoutant que l’homme demeurait détenu et était interrogé par les enquêteurs.

Toujours selon les policiers, le suspect qui réside dans l’arrondissement de Saint-Hubert avait lancé une invitation en ligne à le rejoindre dans ce gymnase. Une soixantaine de personnes se trouvaient sur place à l’arrivée des policiers, mais tout le monde aurait quitté les lieux sans problème.

Les gens auraient quitté l’endroit en convoi vers une destination non précisée.

En raison des consignes sanitaires actuellement en vigueur en zone rouge, au Québec, les salles d’entraînement physique sont fermées.

Toutes les activités sportives intérieures sont interdites à l’exception de celles pratiquées « en solo, en dyade ou avec les occupants d’une même résidence privée […] dans les piscines, les patinoires et les lieux pour jouer au tennis et au badminton pour la pratique de ces sports uniquement », précise le site du Gouvernement du Québec.