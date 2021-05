La police de Montréal a ouvert des enquêtes en lien avec deux incendies qui ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans les deux cas, le brasier a toutefois été rapidement maîtrisé par les pompiers et on ne déplore aucun blessé.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

C’est d’abord vers 1 h que les autorités ont été appelées dans le stationnement extérieur d’un immeuble à logements de la rue Pierre-Corneille, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

« On parle d’un feu de véhicule. L’intervention a duré près d’une heure et a ensuite été transmise au SPVM », indique le chef de section des pompiers de Montréal, Patrick Fournel. L’automobile a subi des dommages importants, mais personne n’a été blessé. Aucun suspect n’a encore été arrêté dans cette affaire, et le véhicule a été remorqué afin de subir une expertise.

De son côté, la police de Montréal confirme que ce premier évènement est traité comme un incendie criminel. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de l’incendie, qui demeurent nébuleuses pour l’instant.

Un triplex est la proie des flammes

Quelques heures plus tard, peu avant 4 h jeudi matin, un autre incendie s’est déclaré, cette fois dans un triplex à l’angle des rues Saint-Denis et De Liège Est, dans le quartier Villeray.

« Ça a été maîtrisé peu avant 6 h. Il y avait plus d’une cinquantaine de pompiers sur les lieux », a indiqué Patrick Fournel. Il précise par ailleurs qu’une famille a été prise en charge par la Croix-Rouge, vu les dommages importants causés par le feu dans son domicile. L’immeuble a aussi dû être complètement évacué lors de l’intervention, par mesure préventive.

Un porte-parole du SPVM, Julien Lévesque, a indiqué que l’appel initial au 911 faisait mention d’un feu au premier étage. L’incendie est traité comme un « dossier suspect ». Là encore, une enquête a été ouverte et transférée à la section des incendies criminels du corps policier.

L’immeuble abrite un commerce au rez-de-chaussée et deux appartements aux étages supérieurs.