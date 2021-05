(Joliette ) Un homme sans emploi, avec des problèmes financiers et de couple, ainsi que des propos suicidaires. C’est le portrait que le ministère public a brossé de Benoit Cardinal dans ses plaidoiries.

Véronique Lauzon

La Presse

Les plaidoiries au procès de Benoit Cardinal, accusé du meurtre prémédité de sa conjointe et la mère de ses six enfants, ont commencé mercredi au palais de justice de Joliette.

Pourquoi Benoit Cardinal aurait commis ce meurtre, le 16 janvier 2020, au domicile familial, a demandé la procureure de la Couronne, Me Caroline Buist, aux membres de jury, qui devront ensuite délibérer à huis clos lorsque les plaidoiries seront terminées.

Me Buist a rappelé que Benoit Cardinal avait été suspendu du Centre jeunesse de Laval où il travaillait, à la fin de décembre 2019. Le 10 janvier 2020, il a finalement remis sa démission.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Benoit Cardinal

« Les obligations financières étaient lourdes pour M. Cardinal à cette époque », a affirmé la procureure de la Couronne.

Les problèmes financiers de Benoit Cardinal avaient notamment un impact au sein de son couple, a aussi plaidé Me Buist. « Si tu perds ta job, on ne pourra pas joindre les deux bouts », lui a notamment écrit sa conjointe, Jaël Cantin, le 30 décembre 2019.

Dans des documents déposés en preuve, on voit qu’en décembre 2019 et janvier 2020, l’accusé a entre autres fait des recherches internet pour « trouver de l’argent » et qu’il a également demandé à plusieurs occasions des prêts d’argent.

Des compagnies de recouvrement l’ont contactée à de nombreuses reprises, peut-on aussi constater dans les documents.

Grâce aux données extraites du téléphone cellulaire de l’accusé, on peut également voir qu’il a fait des recherches avec comme sujet « top 10 des façons insolites de tuer quelqu’un » et « comment réaliser le crime parfait ? ». Entre le 29 décembre 2019 et le 11 janvier 2020, il a aussi consulté une quinzaine de sites internet reliés au suicide et à l’aide disponible.

Pendant le procès, des personnes ont témoigné que Benoit Cardinal leur avait confié avoir des problèmes de couple. Il aurait notamment demandé « si je me sépare avec six enfants, combien ça va me coûter en pension ? ». Il aurait aussi dit à propos de sa conjointe : « Hostie, m’a la tuer, man, je ne suis pu capable ».

Il y a aussi cette jeune femme, dont Benoit Cardinal était un de ses éducateurs au centre jeunesse de Laval, qui a notamment affirmé que l’accusé lui avait confié avoir trois plans pour tuer sa conjointe, dont de « faire croire qu’il y a eu une invasion chez lui, puis lui péter la tête sur le bord du lit ».

Le ministère public a ainsi terminé ses plaidoiries en mentionnant que Benoit Cardinal avait donc pensé se séparer de Jaël Cantin, mais qu’il avait des préoccupations de ce qu’une séparation pourrait occasionner du point de vue financier.

« Mme Cantin détenait une police d’assurance vie, a conclu Me Buist. Si Mme Cantin décédait, Benoit Cardinal héritait d’un million de dollars. Il avait donc, le lendemain du meurtre, un million de dollars en poche, bien débarrassé de Mme Jaël Cantin et une garde exclusive de ses six enfants. »

Les avocats de la défense vont commencer leurs plaidoiries mercredi après-midi.