Un cycliste dans la trentaine est mort jeudi après avoir été happé par un automobiliste qui a fait plusieurs tonneaux, après avoir perdu la maîtrise de son véhicule, en plein cœur du Plateau-Mont-Royal.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) rapporte avoir reçu un premier appel au 911 vers 10 h 50 pour une « collision entre un véhicule et un cycliste » survenue à l’angle de l’avenue Papineau et du boulevard Saint-Joseph.

« Selon les premières informations obtenues de divers témoins, le véhicule circulait en direction sud sur l’avenue Papineau. Une fois passé le boulevard Saint Joseph, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule pour une raison inconnue, pour ensuite faire des tonneaux et aller heurter le cycliste, qui se trouvait sur Papineau », a expliqué Jean-Pierre Brabant, porte-parole de la police de Montréal.

La mort du cycliste âgé de 33 ans a été constatée sur place, peu après l’arrivée des premiers intervenants. Son corps a été couvert d’un drap blanc.

Le conducteur, aussi âgé de 33 ans et qui était seul à bord, a quant à lui dû être extirpé de son véhicule de type VUS par des pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). L’opération a duré près d’une vingtaine de minutes. L’homme a par la suite été transporté d’urgence dans un centre hospitalier, où son état était toujours jugé critique en début d’après-midi.

Un périmètre de sécurité a été érigé sur l’avenue Papineau, qui demeure fermée entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Gilford. Des enquêteurs en scène collision du SPVM sont sur les lieux pour tenter de faire la lumière sur les causes et les circonstances exactes de l’évènement.