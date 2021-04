Le meurtre d’une femme, supposément commis dans des circonstances rarement vues, aurait eu lieu l’automne dernier à Terrebonne, dans la couronne nord de Montréal.

Daniel Renaud

La Presse

Un homme de Terrebonne, Bruno Turcotte, a été accusé de meurtre au premier degré mercredi au palais de justice de Laval, car il n’aurait pas donné à sa conjointe malade les soins de santé nécessaires à sa survie.

La conjointe de Bruno Turcotte, Johanne Bilodeau, est morte le 24 septembre dernier à l’hôpital. La veille, un membre de sa famille, inquiet de son état de santé qui se dégradait, a appelé la police. La quinquagénaire a immédiatement été transportée à l’hôpital, mais est décédée le lendemain.

En menant son enquête, le coroner a constaté certains éléments qui l’ont incité à communiquer avec la police de Terrebonne. Celle-ci a ensuite partagé le dossier avec la Sûreté du Québec et une enquête a été amorcée par les enquêteurs des Crimes contre la personne. Après six mois d’enquête, les limiers ont appréhendé le conjoint de la victime, Bruno Turcotte, mardi.

« Nous sommes en mesure de conclure qu’il y a eu une absence de soins volontaire à l’endroit de la victime. L’enquête permet de porter des accusations de meurtre au premier degré contre le conjoint de la victime », a déclaré le sergent Jean-Raphaël Drolet, porte-parole de la Sûreté du Québec.

On ignore pour le moment de quoi souffrait exactement Mme Bilodeau et quels sont les soins qu’elle aurait dû recevoir.

Bruno Turcotte, 59 ans, demeure détenu en attendant la suite des procédures qui ont été reportées au 23 avril prochain, pour la forme.

La police considère cette affaire comme un meurtre commis dans un contexte conjugal.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le (514) 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.