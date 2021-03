Une intervenante de la Direction de la protection de la jeunesse figure parmi les personnes arrêtées dans le cadre de l’opération policière menée à Sept-Îles en lien avec du trafic de cocaïne.

Stéphane Tremblay

Initiative de journalisme local

N’ayant pas encore comparu, le nom de cette jeune femme de 24 ans ne peut être dévoilé. « Elle devrait comparaître dans trois ou quatre mois une fois l’enquête terminée », a mentionné le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu.

Selon nos informations, la femme de 24 ans aurait été arrêtée sur les lieux de son travail au bureau de la DPJ à Sept-Îles vendredi dernier. Elle a été relâchée avec promesse de comparaître plus tard.

Pour l’instant, cette intervenante de la DPJ pourrait faire face à des accusations de trafic et de possession de cocaïne.

Réaction de la DPJ

Informé de l’arrestation de l’une des employées de la DPJ de Sept-Îles, le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord a immédiatement réagi :

« L’employée a été retirée de ses fonctions pendant la tenue de l’enquête. Après vérification, l’embauche de cette employée était conforme et incluait une vérification des antécédents judiciaires », a envoyé par courriel Pascal Paradis, conseiller aux communications du CISSS.

« C’est une enquête de plusieurs mois, avec la participation du public qui a joué un rôle important, qui a mené à ces personnes. Nous avons eu recours à plusieurs techniques d’enquête sans les dévoiler, question de ne pas nuire au dossier », a souligné le sergent Beaulieu.

De leur côté, les deux hommes, Tommy Tremblay, 29 ans, et Samuel Morin, 20 ans, ont comparu au palais de justice de Sept-Îles sous des accusations en lien avec le trafic de cocaïne.

De plus, des perquisitions ont eu lieu dans des résidences, des garages et des véhicules permettant aux policiers de saisir près d’un demi-kilogramme de cocaïne, 250 000 $ en argent, une camionnette Ford F-150 2020 en bien infractionnel, avec un Dodge Ram 2020, une motoneige 2021 et du matériel utilisé pour le trafic de cocaïne.

Les présumés trafiquants écoulaient leur marchandise à Sept-Îles et dans la communauté innue de Uashat-Maliotenam.