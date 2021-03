Les enquêteurs de l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO), dont le mandat est de s’attaquer aux têtes dirigeantes du crime organisé au Québec, ont perquisitionné un condo dans un immeuble de la rue Mance, tôt mercredi matin, dans l’arrondissement Saint-Hubert, à Longueuil.

Daniel Renaud

La Presse

Selon nos informations, il s’agirait de l’endroit où habite le Hells Angels de la section de Montréal, Vincent Boulanger.

Vers 5 h 30 mercredi matin, des voisins ont été réveillés par les policiers du Groupe tactique d’intervention (GTI) de la Sûreté du Québec, qui ont défoncé la porte de l’appartement.

On ignore si le motard était sur place. Une chose est certaine, il n’a pas été arrêté.

« C’est une perquisition en cours d’enquête. C’est tout ce que nous pouvons dire pour le moment », a répondu à La Presse la sergente Audrey-Anne Bilodeau de la SQ.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Vincent Boulanger

L’ENRCO a effectué plusieurs perquisitions en cours d’enquête ces derniers mois. Cette visite dans l’endroit où habiterait Vincent Boulanger pourrait être reliée à une perquisition pour du blanchiment d’argent que les limiers ont effectuée au début du mois de décembre dans des commerces situés dans le Pro Gym de la rue Hochelaga, dans l’est de Montréal.

Un salon de beauté et une école d’arts martiaux mixtes, dans lesquels seraient notamment impliqués Guillaume Leblanc, surnommé le Russe, et Seeyomak Salemi Seifoddin, alias le Perse, des proches de Vincent Boulanger, ont été visités par les policiers le 3 décembre.

Les deux hommes ont accompagné des membres des Hells Angels - dont Vincent Boulanger - qui étaient assis directement dans la zone de sécurité entourant l’arène lors d’un gala de boxe qui s’est déroulé à Montréal en septembre 2019.

Un membre du groupe Éclipse du SPVM, spécialisé dans la surveillance des bars et dans la collecte de renseignements sur le crime organisé, avait témoigné au sujet de ce gala, lors des audiences de la Régie des alcools, des courses et des jeux sur la demande de permis de New Era Fighting & Promotion.

