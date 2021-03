Plus de 150 000 $ d’équipements de production, plus de 1300 plants de cannabis, de même qu’une « importante » quantité de cannabis à des fins de distribution ont été saisis.

Un réseau illégal de production et de distribution de cannabis a été démantelé par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), hier, dans l’Ouest-de-l’Île. Divers stupéfiants ont également été saisis.

Léa Carrier

La Presse

Au total, 8 résidences ont été impliquées dans les perquisitions, indique un communiqué de presse du SPVM. Elles se situaient dans les arrondissements de Lachine, de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de Pierrefonds-Roxboro, de même que dans les villes de Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Pointe-Claire et Senneville.

Plus de 150 000 $ d’équipements de production, plus de 1300 plants de cannabis, de même qu’une « importante » quantité de cannabis à des fins de distribution ont été saisis par l’unité ACCES et produits de la criminalité en collaboration avec les postes de quartier. De la cocaïne, du crack, de la méthamphétamine, du fentanyl, des champignons psilocybine et plus de 40 000 $ en argent comptant ont aussi été trouvés sur les lieux.

Selon les premières informations, trois résidences du réseau détenaient un permis de production de cannabis à des fins médicales personnelles. « Toutefois, l’enquête a permis de constater qu’une partie de la production était en fait destinée au marché clandestin, en ciblant notamment une clientèle étudiante », précise le communiqué.

Contactée par La Presse, la porte-parole du SPVM Caroline Chèvrefils n’a pas été en mesure de préciser vendredi soir si des individus avaient été arrêtés dans le cadre des perquisitions.