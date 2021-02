Affaire Mike Ward

La liberté d’expression débattue en Cour suprême

(Ottawa) La dernière manche de la bataille judiciaire entre Mike Ward et Jérémy Gabriel s’est jouée lundi devant le plus haut tribunal du pays. Où doit-on tracer la ligne entre le droit à la liberté d’expression d’un humoriste et le droit à la dignité d’un citoyen ? Cette question lourde de conséquences pour la communauté artistique est maintenant entre les mains des juges de la Cour suprême du Canada.