(Ottawa) Mike Ward est-il allé trop loin en se moquant du handicap de Jérémy Gabriel dans un spectacle d’humour ? Cette question a été au cœur d’âpres débats juridiques lundi devant la Cour suprême du Canada dans cette cause phare pour l’avenir de la liberté d’expression, de la liberté artistique du droit à la dignité.

Louis-Samuel Perron

La Presse

Le camp Ward a mis en garde les sages de la Cour suprême des risques de limiter la liberté d’expression, de surcroît en cette ère de culture de l’annulation [cancel culture]. « La notion même de spectacle d’humour va être remise en question. Qui va s’y risquer ? Quelqu’un va dire : “ vous avez ri de mes convictions politiques, alors ça m’a blessé ” », a plaidé Me Julius Grey devant le plus haut tribunal du pays.

Connu pour son humour corrosif, Mike Ward a été condamné par la Commission des droits de la personne à verser 35 000 $ à Jérémy Gabriel en 2016 pour s’être moqué du jeune chanteur dans un numéro sur les « intouchables » au Québec interprété à des dizaines de reprises dans les années 2010.

L’humoriste avait qualifié le « petit Jérémy » de « lette » et de « pas tuable », alors que le jeune homme est atteint du syndrome de Treacher Collins, une maladie qui entraîne des malformations à la tête et une surdité sévère. Le jugement de première instance a été confirmé par la Cour d’appel du Québec en 2019 dans une décision partagée.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Jérémy Gabriel

« M. Ward avait le droit de rire de Jérémy Gabriel, mais Mike Ward n’avait pas le droit d’humilier et de dénigrer Jérémy Gabriel sur la base de son handicap. C’était la limite à ne pas franchir », a fait valoir lundi Me Stéphanie Fournier de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Aux yeux de Me Fournier, Jérémy Gabriel a été traité comme une « personne de moindre valeur, parce qu’il est handicapé ». Il n’a donc pas eu droit à la « sauvegarde de sa dignité ». « L’humour peut renforcer l’exclusion de certaines personnes, c’est ce qu’on veut éviter », a-t-elle renchéri.

Au contraire, les blagues de Mike Ward n’ont eu aucun « effet préjudiciable » sur Jérémy Gabriel, a souligné Me Grey. D’ailleurs, le contexte des propos est crucial dans cette affaire : le jeune chanteur n’a pas été ciblé en raison de son handicap, mais en raison de sa popularité, et ce, dans le cadre d’un spectacle sur les « vaches sacrées » de la société québécoise.

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Me Julius Grey

D’une façon, Mike Ward a même traité Jérémy Gabriel avec « égalité », a argumenté Me Julius Grey. Des propos qui ont fait bondir deux juges de la Cour suprême. « Voyons ! N’allez pas si loin. Nous ne parlons pas de Galilée ou de Salman Rushdie. Ce n’est pas un héros », s’est insurgé le juge Russel Brown.

Aux yeux de l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour, cette cause « historique » crée énormément de « frilosité » chez les humoristes, alors que leur terrain de jeu doit être le « plus large possible ».

« Un effet de frilosité va nécessairement amener de l’autocensure et une perte de spontanéité : les filtres qui se multiplient, un contenu de plus en plus aseptisé, de la rectitude politique », a plaidé Me Walid Hijazi.

Les humoristes ont toujours cherché « à agiter, à provoquer et à faire des malaises », a poursuivi Me Hijazi. « Un humoriste ne peut craindre la censure et l’intervention d’un organisme de l’État. […] Ce qui est tabou un jour ne le sera plus un jour. Les humoristes repoussent toujours les limites du politiquement acceptable », a-t-il plaidé.

L’avocat de Jérémy Gabriel et de sa mère a déploré le « caractère répétitif et récurrent » des propos de Mike Ward, alors que la Charte des droits est limpide : « On ne peut pas s’amuser à discriminer quelqu’un en raison de son handicap ».

« Nous voulons conscientiser la Cour suprême à tous les impacts des propos de M. Ward sur un enfant et un adolescent qui cherchait tout simplement à façonner son avenir », a soulevé Me Stéphane Harvey.

La Cour suprême a pris le dossier en délibéré.