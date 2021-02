Trois carambolages survenus dans le secteur de Repentigny ont forcé vendredi après-midi la fermeture d’une partie de l’autoroute 40. Plusieurs dizaines de véhicules ont été impliqués et une personne a été blessée gravement, alors que les conditions routières sont une fois de plus perturbées par la neige.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« On parle d’une série de collisions multiples sur trois sites de carambolages. Ça a débuté aux alentours de 12 h 20 », avance un porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Stéphane Tremblay. Il précise que la première collision est survenue au kilomètre 106, suivies de plusieurs autres aux kilomètres 110 et 112.

L’autoroute 40 a été fermée complètement en direction ouest à la hauteur de Repentigny, L’Assomption et Saint-Sulpice, afin d’assurer la sécurité de tous les usagers, et ce à partir du kilomètre 122. Les voies ont été rouvertes en fin d’après-midi.

Pour le moment, les autorités parlent d’une personne « blessée gravement dans l’un des trois sites ». Notons que des ambulanciers ont aussi été demandés en assistance pour transporter ladite personne dans un centre hospitalier à proximité. Sa vie n’est pas en danger, selon la SQ.

Des pompiers et plusieurs effectifs du corps policier étaient sur place pour faire évacuer les véhicules accidentés. « Il y a des gens qui se retrouvent aussi entre les différents sites de collision. On est à remorquer les véhicules pour effectuer une réouverture dès que possible », avait indiqué plus tôt l’agent Tremblay.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

La SQ invite les citoyens à redoubler de prudence sur la route et à retarder leurs déplacements non essentiels, si possible.