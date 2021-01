La traque de l’El Chapo canadien

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avait aidé à l’envoyer en prison, il y a 23 ans. Mais il est réapparu, plus fort que jamais. Un Canadien accusé d’avoir uni plusieurs triades chinoises pour former l’un des plus gros syndicats criminels au monde a été arrêté en Europe vendredi dernier. L’énigmatique Tse Chi Lop, ancien partenaire de la mafia montréalaise, est soupçonné de contrôler un empire du crime multimilliardaire dont les tentacules couvrent toute l’Asie.