Les policiers de Montréal ont dû intervenir à deux reprises, samedi matin, pour mettre fin à d'importants rassemblements illégaux dans des synagogues d’Outremont. C'est donc dire que trois interventions ont eu lieu dans le secteur en moins de 24 heures, car un premier attroupement avait déjà été interrompu vendredi soir.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Samedi matin, la première des deux opérations s’est déroulée vers 9 h 30, dans un lieu de culte situé au coin des rues Hutchinson et Saint-Viateur.

« On a trouvé plus de 10 personnes sur les lieux, donc un rapport d’infraction générale a été fait », a indiqué la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Véronique Comtois, soulignant qu’une arrestation pour entrave au travail des policiers a aussi été effectuée.

Des constats n’ont pas été remis sur-le-champ, mais il est possible que certains soient remis par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), après que ce dernier eut reçu le rapport complet du corps policier. « Les personnes qui étaient présentes ont été identifiées », a d’ailleurs indiqué Mme Comtois.

Puis, à peine deux heures plus tard, vers 11 h 45, les policiers ont été appelés sur les lieux de la même synagogue où ils étaient intervenus la veille, à l’angle de la rue Durocher et de l’avenue Lajoie.

Bon nombre de personnes se trouvaient alors à l’extérieur de l'établissement, mais ce ne semblait pas être un rassemblement « organisé », d'après les autorités. Encore une fois, plus de 10 personnes se trouvaient toutefois à l’intérieur. Un rapport d’infraction sera aussi réalisé pour cet événement, et le DPCP pourra déterminer si des constats d'infraction seront remis.

Vendredi soir aussi

La veille, des constats d’infraction avaient été remis par la police de Montréal, en soirée, lors d’un rassemblement illégal de plusieurs dizaines de personnes tenu dans cette même synagogue, au coin de Durocher et Lajoie. Lors de l’intervention, quatre agents ont été victimes de voies de fait.

À l’arrivée des policiers, des gens quittaient les lieux bruyamment, par dizaines. « Malheureusement, une majorité des contrevenants ont décidé de quitter les lieux en fonçant physiquement sur les policiers », a affirmé l'agent Julien Lévesque. Plusieurs personnes sont alors parvenues à prendre la fuite, malgré la consigne initiale qui était de sortir du bâtiment calmement, une personne après l’autre. Aucun citoyen n'a été blessé lors de l'événement.

À ce stade-ci, il n’est pas exclu que des procédures judiciaires soient entamées contre certaines personnes, si nécessaire. « Tout dépendra de ce qui va ressortir de l’analyse des faits », a indiqué l’agente Véronique Comtois à ce sujet, samedi matin.

Malgré la tournure des évènements, seulement trois constats d’infraction ont été distribués, plus tard en soirée, aux abords de l’établissement, pour le non-respect du couvre-feu en vigueur au Québec, une mesure qui s’inscrit dans la lutte à la pandémie de COVID-19.

Des jeunes mis à l'amende en Estrie

Plus tôt, dans la nuit de vendredi à samedi, une quinzaine de constats d'infraction ont aussi été émis à Sainte-Catherine-de-Hatley, en Estrie, à des jeunes qui s'étaient rassemblés dans une résidence privée.

« Ils étaient sur le party toute la gang et une personne a décidé de faire cuire du bacon. L'alarme incendie s'est déclenchée à cause de la fumée et les pompiers se sont rendus sur les lieux. Ils n'ont reçu aucune collaboration des jeunes, donc on a été demandés en assistance », a expliqué le sergent Steve Vachon, de la Régie de police de Memphrémagog.

Les constats remis atteignaient pour la plupart 1550 $, mais certains ont reçu une amende moins salée, qui était d'environ 560 $. La facture totale a surpassé les 20 000 $. « Sur notre territoire, c'est le premier incident de cette envergure qu'on voit. On a déjà eu des petits rassemblements, des soupers, mais une quinzaine de jeunes ensemble, c'est une première », a aussi indiqué M. Vachon.