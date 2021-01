Accusée d'avoir tué son conjoint violent

« Il m’a défoncé le visage »

« Meurs, salope », « Mourez ». Un mois avant d’être tué, Philip Lloyd Celian souhaitait la mort de son ex-conjointe et de leur enfant à naître et refusait d’avoir un « bâtard » avec une femme d’une autre « race ». Racisme et violence conjugale se sont retrouvés au cœur du témoignage de Sabrina Rose Dufour, mardi, à son procès pour homicide involontaire.