(Montréal) Alors que de nombreux élèves sont retournés en classe ce lundi, des mères se battent devant le tribunal pour que les enfants québécois puissent avoir accès à temps plein aux cours en ligne en ces temps de COVID-19, peu importe leur état de santé.

Stéphanie Marin

La Presse Canadienne

Ces mères demandent à une juge d’ordonner au ministère de l’Éducation du Québec d’offrir à tous les élèves l’option de suivre leurs cours en ligne, de chez eux.

Pour l’instant, seuls ceux qui ont certaines conditions médicales bien précises, ou dont les parents sont à risque, peuvent être exemptés de venir physiquement à l’école. Un décret du gouvernement québécois précise qui peut en bénéficier.

Mais en cette période de COVID-19, tous les parents d’enfants du primaire et du secondaire devraient avoir ce choix pour la rentrée, font valoir les mères.

Leur cause est entendue depuis lundi matin devant la juge Chantal Chatelain de la Cour supérieure.

Ces mères ont mandaté Me Julius Grey, l’avocat constitutionnel bien connu, pour présenter cette demande, ainsi que sa collègue Me Vanessa Paliotti. Ils attaquent la validité du décret du gouvernement, leur demande étant notamment fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés, dont son article 7, qui établit le droit à la vie et à la sécurité. Le décret contrevient à cette protection, selon eux.

L’une de ces mères, Politimi Karounis, qui a trois enfants, dont deux au primaire, a expliqué qu’elle souhaite que les parents aient le choix.

Il ne s’agit pas d’imposer cette façon de faire à tous, a-t-elle précisé en août lorsque la demande en justice a été déposée. Et il n’est pas non plus demandé de fermer les écoles, a ajouté Me Grey.

Lundi matin, Mme Karounis a expliqué à la juge Chatelain que sa mère l’aide énormément avec ses trois enfants. Sauf que celle-ci est atteinte d’une maladie auto-immune, avec de graves réactions allergiques. Mme Karounis craint que ses enfants ne contractent la COVID-19 à l’école, et ne rendent sa mère très malade.

S’étant fait dire que si ses enfants n’allaient pas en classe la DPJ serait contactée, elle a pris la décision de les retirer de l’école. Pour eux, depuis septembre, c’est l’école à la maison. « Mais on doit se débrouiller seuls, à l’aveugle et sans aucun soutien (de l’école) », a déclaré Mme Karounis. Elle a engagé des tuteurs pour que ses enfants ne prennent pas trop de retard.

Cette possibilité existe pour elle, mais pas pour tous les parents, puisque beaucoup travaillent à l’extérieur de la maison, avait-elle expliqué dans le passé.

Le Procureur général du Québec défend la validité de son décret en cour. Le gouvernement soutient qu’il a le droit de limiter l’exemption à un groupe circonscrit d’enfants, a expliqué à l’extérieur de la salle de Cour l’une de ses avocates, Me Stéphanie Garon.

Les mères avaient tenté d’obtenir un jugement de façon urgente, à temps pour la rentrée scolaire. Un juge avait toutefois refusé en septembre de statuer : il avait rappelé que les lois sont présumées avoir été adoptées pour le bien commun et l’intérêt public. Et que dans ce cas précis, il y avait lieu de présumer que le retour physique en classe sert le meilleur intérêt des enfants québécois.

Bref, il jugeait préférable que cette affaire soit débattue au fond, lors d’un procès en bonne et due forme. Celui-ci a justement débuté ce lundi et se poursuit jusqu’au 29 janvier.