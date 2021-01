Auteur d’une vingtaine de vols en 2017

Un braqueur de banque risque une très lourde peine

« Donne-moi l’argent », ordonne l’homme cagoulé. Pistolet « crinqué », il pointe son arme sur le caissier et s’enfuit avec le butin. Jeffrey Marshall Ménard a réalisé une vingtaine de braquages dans le Grand Montréal en 2017. Déclaré coupable l’automne dernier, il pourrait recevoir une étiquette réservée aux criminels les plus dangereux et écoper d’une très lourde peine.