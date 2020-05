Une femme disparue depuis un an et demi retrouvée saine et sauve

(Longueuil) Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) rapporte qu’une jeune femme de la Montérégie qui était portée disparue depuis plus d’un an et demi a été retrouvée saine et sauve vendredi dernier à Windsor, dans le sud-ouest de l’Ontario.