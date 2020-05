(Montréal) La Sûreté du Québec a arrêté cette nuit deux individus dans la vingtaine, un homme et une femme, soupçonnés d’être les auteurs d’incendies visant plusieurs tours de téléphonie cellulaire sur la couronne nord de Montréal.

Tristan Péloquin

La Presse

Les deux suspects ont été arrêtés à Saint-Adèle vers 1 h 30 du matin, quelques minutes après que deux nouveaux incendies aient été rapportés sur des tours cellulaires à Blainville et à Saint-Jérôme.

Les policiers ont pu capter la plaque d’immatriculation de leur véhicule, une Volkswagen blanche, près des lieux d’un des deux méfaits. « C’est le même véhicule qui aurait été vu à d’autres endroits [où des incendies semblables sont survenus]. Ça nous permet de dire que les suspects seraient liés à sept incendies de tours » survenues depuis une semaine, affirme le lieutenant Hugo Fournier, porte-parole de la SQ.

Un véhicule avec une description semblable avait été capté par des caméras de surveillance d’une entreprise de Laval, plus tôt cette semaine, où un incendie semblable a été déclenché.

Les suspects sont présentement interrogés et devraient comparaître aujourd’hui au palais de justice de Saint-Jérôme.

Cette vague d’incendies visant des tours cellulaires a débuté la semaine dernière sur la couronne nord, alors qu’un mouvement mondial de vandalisme frappe des installations semblables. Des dizaines de groupes sur les réseaux sociaux publient des photos de tours en affirmant, à tort, qu’il s’agit d’antennes 5G.

Ce nouveau standard de téléphonie cellulaire utilisera, à terme, une plage de fréquences d’ondes plus élevées que les technologies actuelles, ce qui fait craindre à ces groupes des risques pour la santé. Une multitude de théories du complot associent aussi la technologie 5G à la pandémie de COVID-19.

La Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants, un groupe scientifique indépendant, affirme que rien ne permet de croire que cette technologie pose quelque danger que ce soit pour la santé, même si un plus grand nombre d’antennes sera nécessaire à son fonctionnement. « Celles-ci ne modifieront pas les scénarios d’exposition de façon appréciable, et des études de mesures initiales suggèrent que l’exposition aux antennes 5G sera semblable à celle des antennes 3G et 4G », affirme l’organisme scientifique.

Selon CIME-FM, la municipalité de Prévost, une ville de Laurentides où une tour cellulaire a brûlé cette semaine, s’apprête à adopter une résolution demandant à Ottawa un moratoire sur l’implantation de la technologie 5G. La résolution demande à Ottawa de suspendre le déploiement de la technologie tant qu’il n’aura pas davantage informé la population « et obtenu l’acceptabilité sociale », évalué l’impact sur la demande d’énergie et instauré avec les municipalités un programme de partage des redevances liées au spectre de radiofréquences.

