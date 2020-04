PHOTO ANDREW VAUGHAN, THE CANADIAN PRESS

(Halifax) La police affirme que l’homme à l’origine d’une tuerie dans cinq collectivités de la Nouvelle-Écosse a probablement utilisé des armes à feu pour lesquelles il n’avait pas de permis, et les enquêteurs tentent de découvrir comment il a pu obtenir ces armes illégales.

La Presse canadienne

Cette enquête sur les armes à feu se déroule parallèlement à une autre qui cherche à trouver quiconque a pu aider le tueur à obtenir un uniforme de la GRC et une réplique de véhicule qu’il a utilisés pour tromper ses poursuivants et le public alors qu’il perpétrait un massacre ayant fait 22 victimes en plus d’incendier des maisons, le week-end dernier.

L’inspecteur en chef Chris Leather a déclaré mercredi que « nous avons de bonnes raisons de croire qu’au Canada du moins, il n’avait pas de permis d’acquisition d’arme à feu ».

Il est illégal de posséder une arme à feu sans le permis approprié, ce que la législation fédérale appelle officiellement un permis de possession et acquisition.

M. Leather a déclaré plus tard qu’un élément clé de l’enquête est maintenant de comprendre comment Gabriel Wortman a obtenu ses armes, ainsi qu’un uniforme de police « authentique » et une Ford Taurus peinte de manière identique à une voiture de patrouille régulière de la GRC.

Le tireur de 51 ans a commencé son massacre dans la petite communauté de Portapique, à environ 40 kilomètres à l’ouest de Truro, tard samedi.

Il a réussi à échapper au périmètre de la police et a continué à tuer des gens et à incendier des maisons dans quatre autres communautés.

Il a finalement été abattu par la police près d’une pompe à essence à Enfield, toujours en Nouvelle-Écosse, environ 12 heures après les premiers signalements de ses attaques dans une maison de Portapique.