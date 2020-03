(Toronto) Le Service de police de Toronto a lancé une alerte Amber en lien avec l’enlèvement d’un garçon de 14 ans dans un secteur du nord-ouest de la ville.

La Presse canadienne

Les policiers disent être « extrêmement inquiets » pour la sécurité de Shammah Jolayemi.

D’après les autorités, l’adolescent aurait été vu pour la dernière fois vers 8 h 25, mercredi matin, dans le secteur de la rue Jane et de l’avenue Driftwood.

Les enquêteurs affirment n’avoir aucune idée de l’identité de la personne qui aurait enlevé le garçon.

D’après les informations dont disposent les enquêteurs, le véhicule recherché est un modèle Jeep Wrangler noir, avec des pneus surdimensionnés à l’avant et un pare-choc poussoir muni de phares antibrouillard. Le numéro de la plaque d’immatriculation n’est pas connu pour le moment.

Shammah Jolayemi mesure environ 1,80 mètre (6 pieds), il est élancé, et au moment de sa disparition il portait un chandail de type kangourou de couleur grise, des pantalons de sport gris avec une mince bande orangée, un manteau matelassé noir et des espadrilles Air Jordan noires et jaunes.