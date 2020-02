Le SPVM a précisé que Phoebe Ladouceur se déplace à pied et en transports en commun et qu’elle a l’habitude de fréquenter des restaurants Tim Hortons.

Le Service de police de la Ville de Montréal a demandé l’aide du public pour retrouver une femme de 58 ans. Les enquêteurs ont dit avoir des raisons de craindre pour la sécurité de Phoebe Ladouceur en raison de son état de santé.

Janie Gosselin

La Presse

Mme Ladouceur a été vue pour la dernière fois le 25 février dernier, vers 6 h, près du boulevard Langelier et de la rue Beaubien.

La femme mesure 1,63 m (5 pi 4 po) et pèse 90 kg (200 lb). Elle a les yeux noirs et les cheveux noirs.

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un manteau rouge, une veste grise, une tuque rouge et des bottes beiges.

Le SPVM a précisé que Mme Ladouceur se déplace à pied et en transports en commun et qu’elle a l’habitude de fréquenter des restaurants Tim Hortons.

Toute personne ayant de l’information sur sa disparition peut communiquer avec le 911, avec le service de police local ou à Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne.