Quatre skieurs ont déclenché une importante avalanche, mercredi, dans la réserve faunique des Chic-Chocs, plus précisément dans le secteur des Mines Madeleine en Gaspésie. Pendant que deux d’entre eux ont réussi à s’esquiver, deux autres ont été ensevelis dans la neige. L’un d’eux est décédé pendant son transport vers l’hôpital, tandis que l’autre s’en est sorti avec des blessures mineures.

Les deux skieurs qui l’ont échappé belle ont réussi à localiser les deux malheureux et à enlever la neige qui les ensevelissait. Mais l’un d’eux était inconscient. Appelés à 11h20, mercredi, des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) en motoneige et d’autres formés en avalanche des postes de Sainte-Anne-des-Monts et de New Richmond ont procédé au sauvetage. Ils étaient assistés des pompiers munis d’un traîneau d’évacuation et d’employés de la SÉPAQ. « C’est un endroit qui est difficile d’accès, souligne l’agent d’information de la SQ, Claude Doiron. Ça a été long pour localiser l’endroit exact où ça s’est produit. »

