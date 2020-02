Deux personnes sont mortes et une douzaine d'autres ont été blessées, mercredi, dans un carambolage impliquant près de 200 véhicules survenu en milieu de journée sur l'autoroute 15, à la hauteur de La Prairie.

Janie Gosselin

La Presse

Gabrielle Duchaine

La Presse

Isabelle Ducas

La Presse

Fanny Lévesque

La Presse

Les deux personnes qui ont perdu la vie se trouvaient dans la même voiture, a précisé le sergent Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec. Les deux corps étaient toujours coincés dans la carcasse du véhicule en début de soirée.

La SQ a témoigné d'une douzaine de blessés, de légers et graves.

Neuf blessés majeurs ont été transportés à l'hôpital Charles-Lemoyne, selon Janie Gagnon, porte-parole de la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM). Elle a aussi ajouté que 200 véhicules auraient été impliqués dans l'accident et que 60 personnes ont été transportées pour blessures mineures à La Prairie.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Quelque 150 personnes ont été évacuées vers un centre communautaire non loin de l'accident, qui s'étend sur environ 1 km. Environ 200 voitures ont été impliquées dans le carambolage et 75 ont dû être remorquées. Une dizaine de poids lourds ont été impliqués dans l'accident.

Des images diffusées à la télévision montrent que des dizaines de véhicules se sont emboutis ou ont quitté la route. Plusieurs poids lourds et au moins un autobus scolaire ont été impliqués.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

« On est rentrés dans un gros nuage de neige, et tout à coup, il y avait un mur de voitures devant nous, a témoigné David Bénard-Saumur, 23 ans. J’ai mis les freins mais ça ne freinait pas, c’était sur la glace noire. J’ai tenté de tourner à droite, mais j’ai frappé une voiture, et j’ai fait un 180 degrés. »

Il a expliqué qu'un camion-remorque arrivait directement sur lui. « Heureusement, il a réussi à m’éviter, a-t-il dit. Il semble y avoir eu beaucoup de blessés derrière nous. Un gars est venu nous voir, il avait les mains pleines de sang. Il a essayé d’aider un monsieur coincé dans sa voiture. Il semblait traumatisé. J’ai été blessé légèrement aux genoux, mais ce n’est pas très grave. »

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Le carambolage s’est produit près du kilomètre 46. L’autoroute 15 est actuellement fermée dans les deux sens au niveau du boulevard Matte. C'est un blizzard soudain qui aurait provoqué une visibilité nulle. « On parle d’une forte poudrerie en provenant du fleuve », a expliqué le ministre des Transports, François Bonnardel. « On anglais, on appelle ceci un « white out ».

Les services d’urgence étaient sur place. Pompiers et ambulanciers s’activaient autour de véhicules qui, dans certains cas, ne sont plus que des carcasses. Dix ambulances ont été mobilisées.

Un code orange a été déclenché dans trois hôpitaux à proximité : l’hôpital Charles-Lemoyne, l’hôpital Anna-Laberge et l’hôpital du Haut-Richelieu. « Les blessés ont été transportés et recevront les soins nécessaires », a indiqué la ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann.

Des autobus ont été nolisés pour recueillir les gens sur place.

Un camion du groupe Beauchemin Propane est resté coincé dans la deuxième partie du carambolage. Le chauffeur n'a pas été blessé. « Il a un méchant choc nerveux. Il a aidé les gens autour. Il n’a plus de voix tellement il a crié pour secourir des gens. Il y en a qui n’ont plus de bras, plus de jambes », a raconté le président Dominic Beauchemin, qui revenait lui-même du site de l’accident.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Selon ce que les gens sur place lui ont raconté, un panneau de signalisation qui a été emporté par le vent s’est écrasé sur la chaussée et a provoqué ce deuxième carambolage, tout juste derrière un premier.

« Mon gars roulait à 65 km/h, a ajouté M. Beauchemin. Tout d’un coup, à cause du vent, il ne voyait plus rien. Ce n’est pas la vitesse qui est en cause, c’est la visibilité. »

Une voiture dans laquelle prenaient place au moins deux personnes s’est fracassée à l’arrière du poids lourd. Une photo envoyée par M. Beauchemin montre que l’habitacle a été complètement écrasé.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Richard Tanguay, propriétaire de groupe Momentum, est en contact étroit avec son chauffeur, qui s'est retrouvé dans le carambolage. « Physiquement il est correct, a-t-il dit. Il n’est pas blessé, mais il est un peu traumatisé. »

Le camionneur est toujours sur les lieux de l’accident, a raconté son patron. Il s’est réfugié dans la voiture d’un autre automobiliste dont le moteur fonctionne toujours. L’état du camion ne permet plus de le faire rouler.

« Ils sont pris là pour un bout. Je ne sais pas à quelle heure ils vont pouvoir sortir », a dit M Tanguay.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Un autobus scolaire transportant des élèves du secondaire de la commission scolaire des Grandes-Seigneuries s'est lui aussi retrouvé dans le carambolage. Heureusement, il n'y a pas eu de blessé, a dit la responsable des communications de la commission scolaire, Hélène Dumas. « Nos équipes les attendent [quand ils seront évacués], a-t-elle souligné. Les parents ont été avisés. Pour le reste des écoles, il y a du retard à prévoir dans le transport. »

Sur Twitter, le premier ministre François Legault a offert ses « pensées aux personnes touchées », tout en assurant que son gouvernement suit la situation de près.

Des opérations de déneigement avaient été réalisées avant les événements autour de 11h26, puis 11h56. Le secteur n’était pas « accidentogène », a fait valoir le ministre François Bonnardel. À ce stade, impossible de dire si la vitesse a pu aggraver la situation.

Quelque 65 000 véhicules empruntent l’autoroute 15 en direction sud chaque jour. On dénombre 54 accidents dans ce secteur depuis cinq ans, selon M. Bonnardel.

La SQ recommande de consulter Québec 511 avant tout déplacement. Des reconstitutionnistes en enquête collision de la SQ ont été mandatés pour établir les causes et circonstances de cet événement.

- Avec La Presse canadienne