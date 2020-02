Éric Salvail est accusé d’agression sexuelle, de séquestration et de harcèlement sexuel.

La défense a finalement fait son lit au procès d’Éric Salvail. L’accusé a été appelé à la barre des témoins mercredi après-midi.

Pierre Saint-Arnaud

La Presse canadienne

Véronique Lauzon

La Presse

Son témoignage n’a toutefois pas duré longtemps avant d’être interrompu par le juge Alexandre Dalmau, lorsque son avocat, Me Michel Massicotte, a tenté de déposer les agendas de M. Salvail en preuve.

Le magistrat a expliqué qu’il faudrait justifier un tel dépôt, les agendas pouvant être utilisés pour rafraîchir la mémoire du témoin, mais pas comme preuve à moins de démontrer que ce dépôt respecterait les règles de preuve.

Les parties ont remis la décision sur cette question à un moment ultérieur.

Auparavant, Éric Salvail avait raconté avoir été mis au courant du dépôt d’accusations à son endroit, accusations qui touchaient initialement trois victimes alléguées.

Il a affirmé ne connaître qu’une seule des victimes alléguées, sans la nommer. Par contre, il a affirmé que le nom de Donald Duguay, la seule victime alléguée dont la plainte a été retenue, ne lui disait rien.

On a également pu apprendre qu’après avoir retenu les services de Me Massicotte, Éric Salvail a subi un test de polygraphe. Le juge Dalmau lui a cependant rappelé qu’un tel test n’est pas admissible en preuve. L’avocat a expliqué que ce n’était pas son intention et qu’il voulait simplement l’ajouter à la trame narrative.

À la suite du débat sur les agendas, Éric Salvail est revenu à la barre pour expliquer qu’une rencontre avait été organisée avec les policiers en septembre 2018. C’est à la suite de cette rencontre que des tests de polygraphe avaient été organisés durant le mois d’octobre suivant.

Son témoignage se poursuit mercredi après-midi.

Deux amis et une collègue du plaignant témoignent

En avant-midi, trois témoins de la Couronne ont été entendus. Deux proches de Donald Duguay et une collègue de Radio-Canada ont raconté ce qu’ils ont vu et entendu.

Une proche de Donald Duguay a raconté au juge Alexandre Dalmau qu’en 1993, année où les crimes seraient survenus, elle voyait « quotidiennement » son ami Donald Duguay. Il lui parlait fréquemment des événements qui se déroulaient à Radio-Canada avec un collègue, soit Éric Salvail. « Au jour le jour, j’avais des feedbacks, des mises à jour de ce qui se passait », a-t-elle affirmé avec conviction. Une ordonnance de non-publication nous empêche d’identifier les témoins.

Environ un an après les incidents, alors que le plaignant témoin principal ne travaillait plus dans le même service de Radio-Canada que Éric Salvail, il a relaté avoir croisé à nouveau l’ancien animateur lors de l’enregistrement d’un épisode de La petite vie, en présence de son amie. Éric Salvail travaillait comme animateur de foule de cette émission d’humour très populaire.

Dès qu’ils sont rentrés dans les studios, l’amie de M. Duguay a expliqué en audience qu’elle a vu Éric Salvail, qu’elle ne connaissait pas et n’avait jamais croisé auparavant, se diriger vers eux avec un « regard dur et dérangeant » : « Dès que Donald l’a vu, il m’a serré le bras et il s’est serré contre moi ».

Donald Duguay lui a ensuite dit qu’il s’agissait du collègue de Radio-Canada dont il lui avait fréquemment parlé, selon la témoin.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Donald Duguay

En contre-interrogatoire, elle a dit à l’avocat de Éric Salvail qu’elle ne se souvenait pas de tous les détails de cet événement (par exemple, si les deux hommes se sont parlés), mais elle se souvient très bien, vingt-six ans plus tard, le regard de Éric Salvail et la « panique » de son ami lorsqu’il l’a vu.

« Ce type de regard n’est pas normal. Ce n’est pas un type de regard que tu as dans la vie de tous les jours. C’était vraiment particulier pour que je m’en rappelle plus de vingt après », a dit l’ancienne amie de Donald Duguay.

Un homme a aussi témoigné pour dire qu’il était un ami du plaignant, en 1992, et qu’il savait que « Donald vivait des épisodes au travail » avec un collègue de travail. « Il était dépourvu de solutions », a-t-il dit à propos de M. Duguay, avant d’ajouter : « Je ne savais pas quoi faire pour l’aider. »

La troisième personne qui a témoigné mercredi matin est une ancienne collègue de Éric Salvail et Donald Duguay. Elle se souvient avoir reçu « les confidences » du plaignant, après un incident où Éric Salvail aurait montré son pénis dans leur lieu de travail à Radio-Canada. « J’ai vu M. Duguay sortir précipitamment de son espace de travail, qui était semi-isolé, et il est venu nous rejoindre ». Il leur a raconté l’événement : « il était nerveux, inquiet ».

Éric Salvail est accusé d’agression sexuelle, de harcèlement criminel et de séquestration à l’endroit de Donald Duguay, qui a tenu à être identifié publiquement.