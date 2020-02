Le suspect est âgé entre 25 et 35 ans et mesure environ 1,67 m (5’6’’).

Le Service de police de la Ville de Montréal demande l’aide du public pour l’aider à mettre la main sur l’homme qui aurait lâchement attaqué à coups de bâton une dame près du métro Beaubien le 13 février dernier au soir.

Peu avant l’agression survenue vers 21 h, le suspect a été vu sur le quai du métro de la station Beaubien, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Les images captées par les caméras de surveillance de la Société de transport de Montréal montrent l’homme donnant des coups de pied dans le vide. Ses actions auraient attiré l’attention des usagers présents.

Quiconque possédant de l’information qui pourrait aider les enquêteurs peut communiquer avec le 911, se rendre à son poste de quartier ou communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514-393-1133 ou en ligne.