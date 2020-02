Des individus liés au crime organisé étaient assis dans un périmètre autour de l’arène normalement réservé aux invités du promoteur, aux superviseurs de la Régie et aux ambulanciers, lors d’un gala de boxe organisé par Groupe Yvon Michel, le 20 septembre dernier, au Centre Pierre-Charbonneau, à Montréal.

Daniel Renaud

La Presse

C’est ce qu’un directeur adjoint de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ), Mario Lacroix, a notamment raconté ce matin, au jour 1 des audiences du Groupe Yvon Michel devant le tribunal administratif, au palais de justice de Montréal.

La Régie soupçonne Groupe Yvon Michel d’avoir contrevenu à des règlements, en cautionnant notamment la présence d’individus liés au crime organisé dans la section VIP, entourant l’arène.

Elle croit également qu’un autre groupe, New Era Fighting, a été très impliqué dans l’organisation et la promotion du gala du 20 septembre, alors qu’il est toujours en processus d’obtention de permis de la part de la Régie.

« Il y a un problème »

M. Lacroix a expliqué que c’est vers 20 h le soir du 20 septembre, lorsqu’il a appelé un responsable en fonction au Centre Pierre-Charbonneau, qu’il a été avisé de la présence d’individus criminalisés assis dans le périmètre de sécurité entourant l’arène.

« Ça m’a interpellé. Ces places sont proches des juges. On était dans une période de règlement de comptes. On m’a dit qu’ils étaient les invités d’Yvon Michel. J’ai dit au responsable de ne pas déplacer les gens, de rester discret, mais d’appeler la police », a affirmé M. Lacroix.

« Ces billets sont normalement ceux des invités du promoteur. Selon les règlements, ce sont des billets de faveurs et ils doivent être gratuits », a ajouté le témoin, précisant un peu plus tard, lors de son contre-interrogatoire, qu’un document indique que ces places auraient été vendues 250 $ chacune.

M. Lacroix a aussi affirmé qu’un agent de sécurité, notamment responsable des hôtesses de l’arène, arborait un tatouage « associé à un gang de motards », et qu’il y avait deux groupes de sécurité distincts lors de l’événement.

« Si les billets ont été donnés, il y a un problème. Si les billets ont été vendus, il y a encore un problème. Si c’est quelqu’un d’autres qui les a vendus, il y a un autre problème, car cela me dit qu’Yvon Michel ne sait pas ce qu’il se passe », a répondu le directeur général adjoint, alors contre-interrogé par l’avocat de Groupe Yvon Michel, Me Martin Pichette.

« La question, ce n’est pas si les billets ont été donnés ou vendus, ce sont les gens qui se retrouvent là. Ont-ils eu la permission du promoteur ? Et le promoteur, c’est Yvon Michel », a-t-il ajouté.

Durant son contre-interrogatoire, Me Pichette a fait la démonstration que la Régie a donné sa bénédiction à des événements de boxe organisés par des promoteurs, en association avec des organisations qui n’ont pas de permis, comme des équipes de hockey junior majeur.

On a également appris ce matin que New Era Fighting a demandé son permis en mars 2019 et que l’enquête de réputation et d’antécédents des administrateurs effectuée par la Sûreté du Québec est maintenant terminée. Le dossier est maintenant sur le bureau du contentieux de la Régie.

L’audience se poursuit cet après-midi avec, entre autres, le témoignage d’un premier policier.

Yvon Michel, qui est assis à côté de son avocat et écoute les témoignages avec attention, devrait témoigner demain.

