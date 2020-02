L’Union des producteurs agricoles (UPA) s’est tournée vers les tribunaux, vendredi, pour tenter d’empêcher des militants antispécistes de tenir une « action de perturbation » ce week-end sur une ferme ou à moins de 500 mètres d’une exploitation agricole.

Daphné Cameron

La Presse

Le groupe Direct Action Everywhere Montréal (DxE Mtl), qui a fait les manchettes récemment pour avoir organisé une manifestation au restaurant Joe Beef et un sit-in dans une porcherie, organise ce dimanche un événement de contestation dans un lieu qui, pour l’instant, est tenu secret. L’événement est annoncé sur la page Facebook du groupe depuis quelques semaines.

« Le lieu et les détails de l’action de perturbation prévue le 9 février ne sont pas encore publiés par la défenderesse DxE Mtl, mais la demanderesse a raison de croire que cette action se déroulera sur une installation ou un lieu d’élevage du Québec », peut-on lire dans la demande d’injonction déposée ce matin par l’UPA à la Cour supérieure du Québec.

Le document judiciaire cible Direct Action Everywhere Montréal ainsi que les activistes qui ont participé à l’occupation d’une porcherie de Saint-Hyacinthe avant Noël. Ils sont d’ailleurs nommés explicitement.

L’affaire devrait être entendue cet après-midi au palais de justice de Montréal. L’UPA est le syndicat qui représente les 42 000 producteurs agricoles du Québec.

« Attirer l’attention du public »

Le 7 décembre dernier, au petit matin, 12 militants antispécistes – 11 femmes et 1 homme – sont entrés dans la porcherie de l’entreprise agricole Porgreg. Membres du groupe de désobéissance civile Direct Action Everywhere, ils ont mené un sit-in de près de six heures devant les cages des bêtes pour demander une rencontre avec le premier ministre François Legault afin de réclamer le droit de sauver les bêtes qu’ils estimaient en danger.

Le 27 janvier dernier, les militants ont plaidé non coupable à des accusations d’introduction par effraction dans le but de commettre un méfait et d’entrave au travail d’un agent de la paix.

L’éleveuse Josiane Grégoire à la tête de la ferme porcine affirme que leur manifestation a entraîné des conséquences désastreuses sur son cheptel. Elle affirme que ses truies sont fiévreuses et malades depuis le passage des militants.

« Le discours véhiculé par les défendeurs et les actes de désobéissance civile auxquels ils ont participé démontrent clairement que le risque de condamnation criminelle ne constitue pas un frein à leurs actions et ne peut avoir l’effet dissuasif escompté. Au contraire, la cour criminelle devient une tribune ou les défendeurs activistes pourront faire valoir le mérite de leurs idéologies et valeurs. Il est donc appréhendé que les défendeurs choisissent à nouveau de s’introduire illégalement dans une installation ou un lieu d’élevage pour faire valoir leurs préoccupations et idéologie en attirant sur eux l’attention du public et des médias », affirme la demande d’injonction.