Une personne a succombé à ses blessures, mercredi, à Blainville, après une altercation dans une résidence familiale. Un jeune homme dans la vingtaine a été arrêté.

Janie Gosselin

La Presse

Daniel Renaud

La Presse

Les policiers de Blainville ont été appelés à se rendre dans une maison de la rue George-Hériot vers 14 h 15. « Il y aurait eu une altercation entre deux personnes », a dit le sergent Claude Denis, porte-parole de la Sûreté du Québec. L’appel initial aux services d’urgences concernait une personne en crise.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Le porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Denis

La SQ, qui a repris l’enquête, n’a pas confirmé le lien entre les deux personnes. L’âge et le sexe de la victime n’ont pas non plus été confirmés par le corps policier. Selon les informations de La Presse, il s’agirait d’un homme.

Des voitures de la police de Blainville bloquaient un large périmètre de la rue George-Hériot en début de soirée mercredi.

Un camion d’identité judiciaire, qui se trouvait devant une maison grise à deux étages de ce quartier résidentiel, a quitté l'endroit en soirée.

Le porte-parole de la police de Blainville, le lieutenant Jonathan Tremblay, avait indiqué à TVA qu’un appel d’urgence aurait été fait en après-midi pour une « chicane de famille ». Il n’a pas voulu confirmer l’information à La Presse, comme la Sûreté du Québec (SQ) a repris le dossier.

Le Service d’enquête des crimes contre la personne de la SQ mène l’enquête.