Une ex-directrice de VIA Rail risque six mois de prison pour fraude

Solange Crevier, une experte en fraude accusée d’avoir travaillé au siège social de Desjardins sous une fausse identité et d’avoir fraudé le ministère de la Culture, pourrait bientôt écoper de six mois de prison pour avoir fraudé VIA Rail et un consultant pour quelques dizaines de milliers de dollars, alors qu’elle occupait un poste de direction.