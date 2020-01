Un homme qui se trouvait parmi six motoneigistes disparus mardi soir au Lac-Saint-Jean a perdu la vie. La Sûreté du Québec (SQ) mène toujours des opérations de recherches pour retrouver les cinq touristes français qui manquent à l’appel.

Mayssa Ferah

La Presse

Benoit L'Espérance, un Montréalais de 42 ans a succombé à ses blessures après avoir été transporté à l’hôpital. Il s’agissait du guide qui accompagnait huit touristes venus de France pour explorer la région. Il est tombé à l’eau lorsque la glace a cédé sous le poids de son véhicule.

Les Forces armées canadiennes et les pompiers du Service d'incendies d'Alma ont prêté main-forte à la SQ dans le secteur de Grande-Décharge et de Saint-Henri-de-Taillon, à l’embouchure du Lac-Saint-Jean. « Nous sommes toujours à l’oeuvre sur le lac, en attente de l’arrivée des plongeurs », a indiqué en matinée Hugues Beaulieu, porte-parole de la SQ.

L’hélicoptère de la SQ se dirige vers le secteur où a eu lieu le drame pour participer aux recherches. Selon M. Beaulieu, le groupe aurait quitté les sentiers sécuritaires régulièrement inspectés.

L’un des motoneigistes est tombé dans l’eau quand la glace a cédé. Deux de ses compagnons l’ont secouru et ont communiqué avec les services d’urgence.

Le groupe était initialement composé de huit touristes et trois d’entre eux ont été localisés en soirée hier. Ils ont subi des blessures mineures qui ne mettent pas leurs vies en danger. Le guide, qui ne provenait pas de la région visitée, se trouvait dans un état critique et a été transporté en centre hospitalier.

La ministre Andrée Laforest, chargée de la Sécurité publique durant le congé de Geneviève Guilbault, est en contact avec le consulaire français concernant le tragique évènement. « Le gouvernement est en contact depuis ce matin avec les autorités françaises et les familles seront avisées […] Il faut retrouver les disparus le plus vite possible », a déclaré Mme Laforest en avant-midi dans un point de presse.

Selon France Info, les touristes sont originaires de l’est de la France. Les trois rescapés sont des Alsaciens originaires de la région du Haut-Rhin. Parmi les cinq portés disparus, deux autres, âgés de 24 et 34 ans, sont des Alsaciens, et trois, âgés de 24, 25 et 58 ans, sont originaires de la région voisine des Vosges, rapporte la radio publique française.

« Je ne peux pas présumer de qui est en faute dans cet accident-là parce qu'il va y avoir une enquête, puis les recherches se font présentement », a ajouté Andrée Laforest.

Cet accident survient en pleine Semaine internationale de la sécurité en motoneige, alors que le gouvernement du Québec prévoit de nouvelles normes de sécurité. La ministre du tourisme Caroline Proulx doit faire l'annonce jeudi d'un encadrement supplémentaire pour les agences de tourisme.

- Avec Isabelle Ducas