Une meurtrière trans veut être détenue dans une prison pour femmes

La meurtrière trans Jamie Boulachanis, qui a déjà failli réussir une évasion à la Houdini, dénonce ses conditions de détention intolérables et humiliantes dans une prison pour hommes à sécurité maximale et réclame d’être transférée dans un établissement pour femmes. Or, les autorités carcérales s’y opposent en raison de son risque « élevé » de fuite et de son récent « plan d’évasion ».