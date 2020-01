Dans une lettre ouverte transmise aux médias, Nathalie Normandeau a raconté qu’elle a été arrêtée il y a près de quatre ans et que son procès ne pourra probablement pas s’ouvrir avant la fin de 2020.

(Québec) L’ancienne vice-première ministre du Québec, Nathalie Normandeau, n’aura pas à être présente au palais de justice de Québec, lundi, pour la gestion de l’audition de sa requête en arrêt des procédures.

Caroline Plante

La Presse canadienne

La semaine dernière, elle a soumis au tribunal une requête en arrêt des procédures entamées contre elle, en vertu de l’arrêt Jordan.

Dans une lettre ouverte transmise aux médias, Mme Normandeau a raconté qu’elle a été arrêtée il y a près de quatre ans et que son procès ne pourra probablement pas s’ouvrir avant la fin de 2020.

Il s’agit, selon elle, de délais « cruels et inhumains » qui la confinent à « une situation personnelle et professionnelle intenable », d’autant plus qu’elle se dit, entre-temps, victime d’un procès sur la place publique.

L’ancienne ministre, qui a 51 ans, a été arrêtée dans le cadre d’une enquête portant sur l’octroi de financement politique en échange de contrats publics. On a porté contre elle plusieurs chefs d’accusation, mais un bon nombre d’entre eux ont été abandonnés en août dernier.