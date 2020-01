Braquages à domicile en série: Septimus Neverson coupable

Il a abattu un homme devant sa femme, il a failli en tuer trois autres et il a pris en otage un enfant, un revolver sur la tempe. Un an et demi après le début de son procès, Septimus Neverson a été déclaré coupable vendredi du meurtre au premier degré de Jacques Sénécal, de trois tentatives de meurtre et d’une douzaine de braquages à domicile à Montréal et Laval.