La nouvelle année semble vouloir débuter comme la précédente s’est terminée à Montréal, c’est-à-dire par de nombreux événements de coups de feu.

Deux autres tentatives de meurtre ont été commises dans la métropole québécoise dans la nuit de mercredi à jeudi, qui s’ajoutent à trois autres crimes similaires et à un événement de coups de feu sans victime survenus à Montréal depuis le premier janvier, selon une compilation des incidents médiatisés effectuée par La Presse.

Vers 1 h 15 dans la nuit de jeudi, un homme de 23 ans venait de garer son VUS de marque Infiniti sur la Place de la Colombière dans l’arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, lorsqu’une petite voiture s’est arrêtée à sa hauteur.

« La victime a cru qu’un des passagers de la petite voiture voulait lui demander une information et il a baissé sa vitre. C’est alors qu’il a vu un homme brandir une arme à feu. Il s’est penché et a entendu des détonations. La petite voiture a quitté les lieux et c’est lorsqu’il s’est relevé qu’il a constaté que son VUS était criblé de balles », a décrit l’agent Jean-Pierre Brabant du SPVM.

La portière du VUS a été percée de plusieurs projectiles et selon la police, c’est un véritable miracle que la victime s’en soit tirée indemne. L’homme de 23 ans n’aurait pas de dossier criminel et n’est pas connu des policiers. Pour le moment, on ignore le mobile du crime. Selon les premières informations, au moins deux hommes de race noire se trouvaient dans le véhicule suspect.

Un avertissement ?

Trois heures et demie plus tard, un homme de 52 ans a été atteint par balles dans le stationnement d’une entreprise de transport située au 11 255 du chemin Côte-de-Liesse, dans la Cité de Dorval.

Selon les premières informations, deux hommes de race blanche se seraient approchés de la victime et lui auraient tiré dans une jambe à au moins une reprise, avant de prendre la fuite à bord d’un VUS foncé. Là encore, la victime, un employé de la compagnie de transport, n’aurait pas de dossier criminel et n’est pas connue des policiers. Le mobile du crime demeure inconnu.

Les événements de coups de feu sont survenus à un rythme plus soutenu à Montréal l’automne dernier, en particulier dans l’est de la métropole, et en guise de réponse, le SPVM a annoncé la création d’une équipe baptisée Quiétude et composée de 27 enquêteurs des Crimes majeurs, de la Division du crime organisé et d’autres sections d’enquête. Les premières arrestations ont été effectuées avant les Fêtes.

