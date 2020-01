Un homme de 50 ans accusé dans un dossier de traite de personnes et de proxénétisme est recherché par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Carl Evans Alfred Casseus est considéré comme étant dangereux par les forces de l’ordre qui recommandent à la population de ne pas intervenir auprès de lui.

Louis-Samuel Perron

La Presse

Un mandat d’arrêt a été lancé le 4 décembre dernier à l’endroit de Carl Evans Alfred Casseus. Or ce dernier est toujours libre comme l’air. Il fait face à neuf chefs d’accusation, dont proxénétisme, obtention de services sexuels moyennant rétribution, avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels et publicité de services sexuels. Il fait aussi face à une accusation plus grave de traite de personnes.

Selon le SPVM, l’accusé publicisait les services de sa victime sur des annonces affichées sur des sites spécialisés. Les faits reprochés se seraient produits entre juin et novembre 2019 à Montréal, selon le mandat d’arrêt déposé au palais de justice de Montréal.

Un coaccusé dans cette affaire, Adly Charles, n’a toujours pas comparu selon le plumitif informatisé. Or, le SPVM n’en fait pas mention dans son communiqué diffusé mardi après-midi. L’homme de 57 ans fait face à trois chefs d’accusation en lien avec la marchandisation des activités sexuelles.

Carl Evans Alfred Casseus mesure 1,75 m (5’9’’) et pèse 90 kg (200 lb). Il a les yeux bruns et les cheveux bruns rasés. Il pourrait se trouver à Montréal, selon les enquêteurs de la Section de l’exploitation sexuelle du SPVM.

Les policiers invitent les citoyens qui détiennent de l’information sur Carl Evans Alfred Casseus à communiquer de façon anonyme avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne.