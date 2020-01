Andy Duroseau condamné à 12 ans de pénitencier

Andy Duroseau, qui a tiré en direction d’une voiture conduite par le chauffeur d’un chef de clan de la mafia montréalaise en 2014, et qui a ensuite tenu des propos menaçants envers un juge, des avocats et d’autres personnes associées au système judiciaire, a été condamné à 12 ans de pénitencier et déclaré délinquant à contrôler lundi midi.