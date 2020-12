Les arrestations ont lieu principalement en Beauce, dans Portneuf et dans la région de Québec, mais deux des individus visés ont été appréhendés à Montréal et à Longueuil.

Vingt individus, dont la dernière recrue des Hells Angels de Québec, ont été arrêtés mardi matin dans une opération visant à démanteler un réseau de distributeurs et de trafiquants de stupéfiants liés aux motards qui sévissait dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.

Daniel Renaud

La Presse

Selon des informations obtenues par La Presse, le Hells Angels appréhendé est Sylvain Marcotte, qui a reçu ses couleurs des Hells Angels de Québec en août dernier.

Il aurait été arrêté tôt mardi matin dans sa résidence de Saint-Gilbert, dans Portneuf, par les enquêteurs de l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO), dirigée par la Sûreté du Québec.

Les policiers procèdent uniquement à des arrestations après avoir effectué des perquisitions au cours des derniers mois. Les arrestations ont lieu principalement en Beauce, dans Portneuf et dans la région de Québec, mais deux des individus visés ont été appréhendés à Montréal et à Longueuil.

Lors des perquisitions effectuées en cours d’enquête, les limiers ont notamment saisi quatre kilogrammes de cocaïne, 130 000 comprimés de méthamphétamine, 400 000 $ en argent, huit armes à feu - dont cinq armes de poing -, un pistolet à impulsions électriques, des silencieux et des munitions.

Ces perquisitions avaient été médiatisées en septembre dernier. Les noms des Hells Angels de Québec Martin Gamache et Marco Roberge avaient alors été évoqués, mais ceux-ci ne figureraient pas sur le tableau de chasse de mardi matin.

Tous les suspects feront face à des accusations reliées au trafic de stupéfiants au palais de justice de Québec.

L'enquête, baptisée Palefroi (cheval de promenade ou de parade), a débuté il y a près d'un an.

Le mandat de l’ENRCO est de s’attaquer aux têtes dirigeantes du crime organisé au Québec et à sa relève.

Sylvain Marcotte est le troisième Hells Angels nouvellement promu arrêté par l’ENRCO depuis sa création en 2017, après Daniel André Giroux et Pascal Facchino, appréhendés respectivement dans les projets Objection et Orque, menés en 2018 et 2019.

Facchino a plaidé coupable et a été condamné, alors que le procès de Giroux doit avoir lieu au début de l’an prochain.

