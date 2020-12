Un homme de 39 ans a été tué par balle mercredi soir dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul, à Laval.

Antoine Trussart

La Presse

Daniel Renaud

La Presse

Des résidents de la rue de la Fabrique ont appelé le 911 vers 21 h 15 pour signaler des coups de feu, relate la sergente Geneviève Major, porte-parole du Service de police de Laval (SPVL).

Selon nos informations, la victime est Sacha Nelson César, un individu lié aux gangs de rue d’allégeance rouge et un rappeur surnommé Kasheem ou Cash. Il a été abattu d’au moins une balle à la tête.

César trainait un lourd casier judiciaire. En 2012, lui et un complice avaient été reconnus coupables de la séquestration de deux trafiquants de drogue de Québec, mais avaient obtenu gain de cause devant la Cour d’appel qui avait ordonné la tenue d’un deuxième procès. Un procureur de la Poursuite avait refusé de les libérer en attendant la suite des procédures, car il considérait César « trop explosif » pour être libéré.

En 2016, il a été intercepté pour excès de vitesse sur l’autoroute 17 en Ontario et les policiers avaient trouvé dans son véhicule 5000 $ en argent et plus de huit livres de marijuana évalués à 76 000 $ sur le marché noir.

Selon nos informations, Sacha Nelson César était un ami de Girard Anglade, condamné récemment pour avoir ouvert le feu vers l’ancien membre des Rockers, Jean-Guy Bourgouin, qui sortait d’un restaurant de l’arrondissement Saint-Léonard en janvier 2018. L’enquête avait notamment démontré qu’Anglade, César et une femme s’étaient rendus ensemble dans un commerce de location de voitures.

César aurait également été proche d’Arsène Mompoint, un chef de gang lié aux Rouges actuellement en attente de procès pour une affaire de trafic de drogue.

D’après nos informations, Sacha Nelson César aurait eu, jusqu’à tout récemment du moins, une route de trafic d’héroïne au centre-ville de Montréal.

Une source du milieu criminel n’exclut pas que le meurtre de César soit relié à l’assassinat de Frantz Louis commis il y a une dizaine de jours dans le quartier Villeray.

Un important déploiement policier est en cours et une ambulance a été dépêchée sur les lieux.

L’escouade des crimes majeurs et l’identification judiciaire seront envoyées sur place. Le SPVL a commencé à interroger des témoins.

