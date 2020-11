Francieli Ortiz-Vivanco a les yeux bruns et les cheveux bruns et ondulés. Il mesure 1,68 m (5 pi 6 po) et pèse 74 kg (163 lb).

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) recherche Francieli Ortiz-Vivanco, soupçonné du meurtre survenu début novembre au dépanneur de Lille dans l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville.

Mayssa Ferah

La Presse

L’homme de 25 ans est le principal suspect du meurtre survenu au Dépanneur de Lille de l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville, le 6 novembre dernier. Avec un autre individu, il serait entré dans le commerce situé à l’angle de la rue de Lille et du boulevard Henri-Bourassa Est afin d’y commettre un vol qualifié. Le propriétaire du dépanneur a été agressé et a succombé à ses blessures.

Un mandat d’arrestation contre Ortiz-Vivanco a été émis par la Section des crimes majeurs, indique un communiqué du SPVM.

Francieli Ortiz-Vivanco a les yeux bruns et les cheveux bruns et ondulés. Il mesure 1,68 m (5 pi 6 po) et pèse 74 kg (163 lb). « Le suspect est violent et pourrait être armé », souligne le corps policier.

Toute personne détenant de l’information permettant de localiser cet individu est invitée à communiquer avec le 911 ou le poste de quartier 27 (Ahuntsic). Il est également possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal (infocrimemontreal.ca, 514 393-1133).