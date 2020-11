(Lévis) La police de Lévis a arrêté jeudi un homme âgé de 23 ans qu’elle soupçonne d’avoir proféré des menaces de mort contre des policiers par l’entremise des réseaux sociaux.

La Presse Canadienne

L’arrestation du suspect a été faite alors qu’il quittait son domicile de Lévis en véhicule. Des couteaux ont été trouvés dans son automobile.

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) signale que le jeune homme pourrait faire face à des accusations d’incitation à la haine et d’avoir proféré des menaces.

Dans les commentaires d’une publication vidéo sur la page Facebook intitulée « policiers zélés », le suspect aurait mentionné, le 18 novembre, son désir de faire comme en Colombie et de tuer les policiers sur les coins de rue.

Une enquête a alors été ouverte concernant l’infraction criminelle d’incitation à la haine.

Six jours plus tard, sur la même page Facebook, à la suite d’une autre vidéo montrant une intervention de la part du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le même individu aurait cherché à savoir où l’intervention avait eu lieu afin de s’y rendre et de tuer les agents.

Le SPVL signale qu’après son arrestation, le suspect a été conduit au poste de police pour être rencontré par des enquêteurs. Il a été libéré sous une promesse de comparaître au tribunal le 15 décembre au palais de justice de Québec.