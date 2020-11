Selon la Couronne

Le récit de Gilbert Rozon « défie la logique »

Le récit de Gilbert Rozon, aux antipodes de celui de la plaignante, « défie la logique » et ne fait « aucun sens », a plaidé jeudi le procureur de la Couronne au procès pour viol et attentat à la pudeur du magnat déchu de l’humour. Compte tenu du récit « fiable » et « sincère » de la victime alléguée, Gilbert Rozon devrait être reconnu coupable, selon le ministère public.