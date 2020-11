Gangstérisme, complot, recel et trafic de stupéfiants

Le Hells Angel Claude Gauthier reconnu coupable

Le Hells Angel Claude Gauthier a été reconnu coupable mercredi de gangstérisme, de complot, de recel et de trafic de stupéfiants. Le motard de la section de Trois-Rivières exploitait avec des complices un réseau de trafic de cocaïne et de méthamphétamines à Saint-Jean-sur-Richelieu en 2018 et 2019.