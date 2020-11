Martin Prud’homme s’adresse à la Cour supérieure pour réintégrer ses fonctions

« Ayant perdu tout espoir de pouvoir faire valoir sa position et ses droits dans le cadre d’un processus équitable et impartial », le directeur général de la Sûreté du Québec relevé provisoirement de ses fonctions, Martin Prud’homme, s’adresse à la Cour Supérieure pour faire cesser le processus de destitution entrepris contre lui et réintégrer ses fonctions.